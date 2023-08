Furto e ricettazione Denunciati due giovani

BASTIA UMBRA – Lotta ai colpi ladreschi che tanto preoccupano la cittadinanza, guai per due cittadini italiani di 31 e 29 anni che devono rispondere di furto, ricettazione e possesso di oggetti atti allo scasso in concorso: sono stati fermati dalla Polizia di Stato. Tutto è partito da un controllo nei confronti di un ventinovenne, con precedenti, che, a bordo di un’ auto (risultata poi rubata) ha cercato di fuggire, nascondendo il veicolo in una zona verde. E’ stato raggiunto con gli agenti che hanno trovato nell’auto un martello, un "piede di porco", diversi pacchetti di sigarette. L’uomo si è dato alla fuga, con i poliziotti che lo hanno trovato in un appartamento dove c’era un uomo di 31 anni; presenti nella casa articoli per la cura della persona, verosimilmente risalenti ad un furto avvenuto alcuni giorni prima in un salone da parrucchiera di Bastia Umbra. I due uomini hanno poi confermato di aver effettuato, nella notte, un furto presso un negozio di tabacchi. Il personale del Commissariato di Assisi ha accertare come i due complici fossero anche i responsabili di alcuni furti avvenuti presso delle lavanderie a gettoni di Bastia Umbra. Da qui la denuncia mentre tutti gli oggetti sono stati riconsegnati.