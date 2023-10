Furto dei dati della carta di credito

MONTECASTRILLI Ventenne denunciato dai carabinieri per furto di dati sensibili e indebito utilizzo di carte di credito. Il ragazzo si era appropriato dei dati di un amico e aveva effettuato on line acquisti di abbigliamento sportivo per una spesa di 127 euro. Il ventenne, come ricostruito dai militari, aveva “rubato“ i dati di accesso alla carta dal portafoglio dell’amico in un momento di distrazione.