Furti, rapine e ricettazione. Venti “colpi“ in quattro mesi. Arrestato dalla polizia

È accusato di aver messo in fila venti colpi. Furti in negozi, rapine improprie, ma anche ricettazione e utilizzo indebito di carta di credito. Il tutto in quattro mesi. Il giudice per le indagini preliminari di Perugia ha emesso, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne. Le indagini della squadra mobile della questura del capoluogo hanno portato a ritenere l’uomo responsabile, nello specifico, di dodici furti, riusciti e tentati, ai danni di dodici attività commerciali, dalle quali, a seconda dei casi, il 31enne si sarebbe impossessato di capi di abbigliamento, di alcolici e di cibo. All’uomo vengono, inoltre contesate, quattro rapine improprie. Ovvero, dopo essersi impossessato di merce di vario tipo in altrettanti negozi, avrebbe usato violenza contro il personale che aveva cercato di fermalo. Nei casi contestati, secondo quanto ricostruito, i dipendenti delle attività commerciali sarebbero stati spintonati energicamente e, in alcuni casi, anche minacciati. Quattro anche i casi di ricettazione che gli vengono contestato. Controllato in altrettante occasione, l’uomo è stato trovato in possesso di vari oggetti ritenuti rubati. Sulla cui provenienza, infatti, il 31enne non avrebbe saputo dare spiegazioni plausibili. Di fronte agli elementi a suo carico, la Procura ha chiesto al tribunale la misura cautelare che è stata accordata anche per la sussistenza del rischio di reiterazione del reato e di fuga. Il trentunenne è stato rintracciato dagli investigatori della squadra mobile e portato nella casa circondariale di Capanne, dove si trova ora rinchiuso.

elleffe