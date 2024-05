Furti nei negozi. Denunciati i due complici

I carabinieri della Sezione operativa del Norm, coordinati dalla Procura, a conclusione di scrupolose indagini hanno denunciato un 34enne di origine rumena e un 21enne dominicano per furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso. Si tratta dei due complici del 37enne di origini meridionali ma da tempo residente in zona già individuato e denunciato subito dopo i fatti avvenuti nella notte fra il 17 e il 18 settembre 2023, quando la “batteria” si era resa protagonista di 2 episodi di effrazione in danno di altrettanti bar, uno a Terni e l’altro ad Arrone. Nel primo caso la presenza del sistema antintrusione aveva impedito la consumazione del furto mentre di non poco conto erano risultati i danni alla porta d’ingresso. Poco dopo i ladri si erano spostati ad Arrone, dove erano riusciti a rubare tabacchi per un migliaio di euro. Nella circostanza la loro fuga a bordo di un’utilitaria era stata interrotta a seguito di un incidente stradale verificatosi con l’autovettura di un cittadino che si stava recando proprio al negozio. Itre, dopo l’incidente, avevano abbandonato la vettura dileguandosi a piedi. Le ricerche dei carabinieri avevano consentito di rintracciare uno di essi mentre camminava a piedi lungo strada e di recuperare l’intera refurtiva. Le successive indagini condotte dai militari attraverso le immagini di videosorveglianza di proprietà privata e dei Comuni di Terni ed Arrone nonché l’analisi dei tabulati telefonici e delle testimonianze, hanno permesso di acquisire indizi anche a carico dei due complici del 37enne. In quella circostanza determinante per il buon esito dell’attività era stato il senso civico del cliente del bar, che non aveva esitato a frapporsi con la propria autovettura lungo la via di fuga dei 3 malfattori, consentendo il tempestivo intervento dei carabinieri.