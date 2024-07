Furti in casa, è emergenza: "Servono telecamere e controllo di vicinato"

"Si stanno registrando molti casi di furti nelle abitazioni, in particolare nel periodo notturno". L’allarme arriva dall’associazione ’La voce dei cittadini’, ma i casi segnalati arrivano anche dai residenti di Pozzuolo con l’appello a intervenire rivolto ad istituzioni e forze dell’ordine, chiedendo l’installazione di telecamere di sorveglianza. Invece a chiedere di "intensificare la presenza delle forze dell’ordine opportunamente coordinate" con "la collaborazione dei cittadini", "fondamentale nel segnalare qualsiasi situazione sospetta" è proprio l’associazione che quindi punta all’ istituzione del "controllo del vicinato che "potrebbe essere una soluzione ottimale che in altre realtà dove è stato istituito ha dato buoni risultati. Comunque, la situazione va monitorata da parte dell’amministrazione comunale che ha gli strumenti previsti dalla legge, perché la sicurezza nelle abitazioni va salvaguardata". "La gravità della situazione - spiega un residente della piccola frazione - è accentuata dal fatto che questi atti criminali accadono anche nelle ore diurne, addirittura mentre le persone sono in casa, rendendo il contesto ancora più spiacevole e inquietante; una vera e propria emergenza; a questo si stanno aggiungendo scorribande anche in aree rurali". In una situazione analoga "vennero organizzati incontri pubblici tra abitanti della frazione, amministrazione comunale e forze dell’ordine per analizzare le possibili misure di sicurezza da adottare".