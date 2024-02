Furti in aumento. Riunione in Prefettura

Aumentano i furti e i reati predatori: in Prefettura riunione tecnica di coordinamento coordinata dal prefetto di Terni, Giovanni Bruno. L’obiettivo era esaminare la situazione in provincia di Terni e, in particolare, del comune di Amelia. All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia e il

sindaco di Amelia, nonché presidente della Provincia, Laura Pernazza. Il primo cittadino, sottolineando la collaborazione con le forze dell’ordine, ha manifestato la propria preoccupazione per un fenomeno, quale quello dei furti nelle abitazioni, che, nei giorni scorsi, è risultato in aumento e che desta particolare allarme per larga parte della popolazione. Al riguardo, è stata concordata da Prefettura e forze dell’ordine "una linea di intervento basata su una costante azione preventiva da attuarsi con l’intensificazione del controllo del territorio, oltre che con la prosecuzione dei servizi già in corso", spiegano da Palazzo Bazzani. È stata sottolineata, poi, "l’importanza della collaborazione dei cittadini, non solo mediante l’adozione di accorgimenti mirati al raggiungimento di una sicurezza sempre più attiva e partecipata, ma anche tramite la tempestiva segnalazione al numero unico di emergenza 112 della presenza di persone o situazioni sospette, in maniera tale da consentire alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e con efficacia". A tal proposito è stata concordata la promozione di incontri tra le forze dell’ordine e la comunità amerina. Il sindaco di Amelia ha assicurato il massimo impegno e disponibilità alla collaborazione e all’attuazione delle indicazioni fornite dal tavolo.