Furti a raffica, nel mirino parrucchieri e saloni di bellezza

La banda dei saloni di bellezza arriva anche a Spoleto, nella notte di giovedì furto anche in un bar tabacchi. Di recente nel centro Italia si sono verificati diversi furti ai danni di parrucchieri e saloni di bellezza ed ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì hanno preso di mira più di un’attività.

L’area di riferimento è quella nei pressi dello svincolo nord. I malviventi hanno tentato di sfondare in vano la porta d’ingresso blindata di un salone di parrucchiere di via delle Lettere.

Il tentativo è stato rilevato dai carabinieri anche se non andato a buon fine come quello ai danni di un’altra parrucchiera che si trova nel quartiere Casette. Anche in questo caso ignoti hanno provato a sfondare il vetro della porta blindata, ma sarebbero stati messi in fuga da una persona che proprio in quel momento stava uscendo da casa. Un terzo blitz è stato registrato invece nella vicina via Conti, proprio in prossimità dello svincolo nord, sempre in un negozio di acconciature.

Ben più consistente invece il bottino del colpo messo a segno al Bar Api, nelle vicinanze dello svincolo sud. In questo caso cinque persone, travisate in volto, nonostante sia scattato regolarmente l’allarme, sono entrate all’interno del locale facendo razzia di tabacchi e gratta e vinci per un valore di qualche migliaio di euro. Un colpo che, per quanto ricostruito dalle telecamere a circuito chiuso, sarebbe durato appena 4 minuti con i malviventi che si sarebbero dati alla fuga a bordo di una station wagon lungo la Strada Statale Flaminia in direzione Terni. Immediato l’intervento dei carabinieri che per pochi attimi non hanno sorpreso in azione i ladri. Inutili le ricerche lungo la stratale.