Furgone distrutto dalle fiamme. Paura nel centro di Magione

MAGIONE – Momenti di paura ieri in pieno centro a Magione dove un furgone si è incendiato finendo completamente avvolto dalle fiamme. Lingue di fuoco e una colonna di fumo nero si sono levati dal mezzo in panne nel mezzo della via principale del paese, a pochi passi dal palazzo comunale dove è stato lo stesso sindaco Massimo Lagetti uno dei primi a dare l’allarme vedendo la colonna di fumo levarsi a poca distanza in linea d’aria dal palazzo comunale. Alla guida del mezzo da lavoro - a quanti si è appreso - c’erano due giovani operai di un’azienda che non si sono lasciati prendere dal panico ma anzi con grande coraggio e a loro rischio hanno pensato di sfilare la batteria del veicolo cercando di bloccare il cortocircuito in atto e che probabilmente ha generato l’incendio dei cavi e delle parti plastiche.

Purtroppo l’impegno e il coraggio dei due giovani operai non è bastato: in pochi istanti il furgone è finito in un rogo che gli estintori non sono riusciti a spegnere. È servito il tempestivo arrivo dei Vigili del fuoco e l’uso degli idranti per avere la meglio sull’incendio. Per fortuna nessun ferito registrato, solo tanta paura e un grosso guaio per la circolazione per diverse ore nel centro di Magione.