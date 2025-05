Fuochi d’artificio in strada. Denunciati due giovani, festeggiavano un amico

Per festeggiare il compleanno di un amico accendono i fuochi d’artificio in mezzo alla strada, in centro. Due giovani egiziani sono stati denunciati dalla polizia per il reato di accensione ed esplosione pericolose. L’episodio risale allo scorso fine settimana. I due giovani sono stati sorpresi in Largo Ottaviani nel momento in cui accendevano una batteria di fuochi d’artificio, che avevano piazzato a terra per festeggiare il compleanno di un coetaneo. Dopo lo scoppio degli artifizi pirotecnici, la pattuglia della polizia ha identificato i due ragazzi, che sono stati quindi segnalati alla Procura per il reato di accensione pericolosa sulla pubblica via. È stata poi messa in sicurezza l’area, come detto in pieno centro, garantendo la fruizione dello spazio pubblico alla cittadinanza. I poliziotti hanno rilevato l’episodio nell’ambito dei controlli sulla cosiddetta “Movida sicura“, messi in atto ogni sabato sera dalle forze dell’ordine (polizia, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale) con il coordinamento della Questura. L’accensione dei fuochi d’artificio in strada nella serata di sabato, contestata da alcuni dei residenti della zona, non era passata inosservata e aveva scatenato il dibattito social, considerati anche precedenti fatti di “malamovida“ che hanno contrassegnato Largo Ottaviani. Nello scorso fine settimana, in particolare, oltre 280 persone sono state identificate, 72 i veicoli fermati per controlli.