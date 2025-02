Fugge dopo l’incidente. Identificata e denunciata

SAN GIUSTINO - Ha investito un uomo mentre attraversava la strada sulle strisce, non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo alcuni giorni è stata rintracciata grazie ad alcuni testimoni e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al volante dell’auto che ha investito il pedone c’era un’anziana signora (di circa 80 anni) che è stata poi identificata e denunciata.

L’incidente era accaduto qualche giorno fa, in via Toscana proprio di fronte alla chiesa, verso le 18. L’uomo un 50enne residente in zona era stato investito mentre stava attraversando la strada da una vettura il cui conducente non si era fermato a prestare soccorso. La vittima ha riportato 30 giorni di prognosi per traumi e fratture che lo hanno costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale di Città di Castello.

Immediate le indagini condotte dagli agenti della polizia locale di San Giustino che hanno acquisito le testimonianze delle persone che si trovavano nel luogo del fatto. Alcuni di loro hanno fornito dettagli importanti per l’individuazione del conducente del veicolo rintracciato poi anche grazie ai riscontri forniti dalle immagini delle telecamere. La donna è stata denunciata per fuga e omissione di soccorso.