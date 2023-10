’Fuga sul Kenia’. Ecco il libro su Felice Benuzzi

In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’impresa compiuta da Felice Benuzzi e da due suoi compagni di prigionia da un campo di concentramento inglese in Kenya, verrà ricordato attraverso la ripresentazione del diario da lui scritto, il gesto di orgoglio nei confronti di coloro che lo avevano imprigionato. Il 24 ottobre alle ore 17.15 presso la Sala lettura della Biblioteca Comunale "Francesco Melosio" si terrà la presentazione del libro di Felice Benuzzi "Fuga sul Kenya" a cura della figlia Daniela Benuzzi Ford e di Massimo Malandrino. Felice Benuzzi fuggì dalla prigionia insieme ai due amici americani per scalare il monte Kenya, alto più di 5000 metri, che sovrastava il campo e piantare sulla vetta il tricolore italiano. Dopo 17 giorni i tre tornarono al campo stremati, appagati e vittoriosi sia per la sfida ai loro carcerieri che per la libertà conquistata in quei giorni.