“Fuga“ in treno

Si era allontanato in treno il minorenne rintracciato a Firenze dagli agenti della polizia ferroviaria di Foligno. La notizia della scomparsa era arrivata agli agenti della polfer direttamente dai colleghi del locale commissariato che avevano appena ricevuto la denuncia da parte dei genitori del ragazzo, i quali sospettavano che il figlio si fosse allontanato salendo a bordo di un treno in partenza dalla stazione folignate. Grazie ai controlli effettuati dagli operatori della polfer, anche tramite la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente in stazione, è stato possibile ricostruire il percorso del giovane, notato mentre acquistava un biglietto proprio nello scalo di Foligno. Il successivo riscontro alla biglietteria ha confermato l’acquisto del titolo di viaggio per il treno regionale diretto a Sesto Fiorentino. I poliziotti, a quel punto, hanno allertato i colleghi della Toscana alla quale sono stati inviati i dati e le foto del minore che, dopo alcuni minuti, è stato intercettato da una pattuglia della polfer nella stazione di Firenze, appena prima che salisse a bordo di treno in partenza. Gli agenti hanno poi comunicato il ritrovamento alla famiglia del giovane che, sollevata, è partita immediatamente alla volta di Firenze per riportare il minore a casa.