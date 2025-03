Fuga in avanti di Pastorelli. Ma il centrodestra cerca ancora la “quadra“ e un candidato unico

Dopo il temporeggiare, dopo la “melina“ fra le forze politiche, sia di centrodestra che di centrosinistra che non hanno ufficializzato né candidati né programmi, è arrivato il contropiede di Stefano Pastorelli: appartenente a Forza Italia, ha presentato la sua lista “Risvegliamo Assisi“ e ha ufficializzati la sua candidatura a sindaco alle elezioni comunali per le quali sono state finalmente fissate le date, il 25 e 26 maggio 2025, con l’eventuale ballottaggio il l’8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum sulla cittadinanza e sul Jobs Act.

Salta dunque la volontà del centrodestra unito? Al momento sì, con tutti i rischi che questo può comportare e come la storia insegna. Si sta lavorando in seno a Forza Italia, questo emerge in queste ore, affinché Pastorelli faccia un passo indietro su una scelta, quella della candidatura a sindaco, che non è stato condivisa dagli azzurri. Di fatto si cercherà, almeno fino alla giornata di oggi, di evitare una lacerazione che potrebbe avere esiti gravi su una campagna elettorale che si presenta complicata a prescindere.

Il centrodestra punta su Eolo Cicogna anche se il nome non è stato ufficializzato: figura molto conosciuta e apprezzata, in particolare a Santa Maria degli Angeli, anche in ambito religioso, per preparazione e competenze maturate (ha lavorato in ambito bancario come direttore di numerose filiali in Umbria e in Italia). Sull’altro fronte – e anche in questo caso l’ufficializzazione non c’è ancora stata – si punta su Valter Stoppini, attuale sindaco facente funzione, in forza al Partito democratico, forte di un’esperienza amministrativa e politica dal 2016, dal primo mandato di Stefania Proietti.