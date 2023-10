Tubo rotto per sbaglio, grossa fuga di gas a Foligno

Foligno (Perugia), 10 ottobre 2023 – Fuga di gas a Foligno in via dei Mille, provocata accidentalmente da una falla in una tubazione di media pressione aperta durante i lavori per eseguire un nuovo allaccio a una utenza privata. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.

A scopo cautelativo la polizia locale ha bloccato completamente il transito nel tratto interessato ed evacuato per due ore i nuclei familiari residenti nelle otto palazzine limitrofe. Il gas fuoriusciva copiosamente ma per fortuna si disperdeva immediatamente negli strati più alti dell’atmosfera senza creare particolari situazioni pericolose.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno tenuto in sicurezza la zona con una squadra, due autobotti e il funzionario di servizio. Le emissioni sono state controllate costantemente con la strumentazione elettronica per evidenziare eventuali formazioni di miscele potenzialmente esplosive. In seguito alla chiusura di alcune valvole a monte del guasto è stata intercettata la perdita e chiusa la falla. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone.