Fuga di gas, stabile evacuato Scatta l’allarme in via Liutprando

TERNI Fuga di gas e condomini fatti uscire dalle abitazioni. Evacuato temporaneamente, in via precauzionale, uno stabile di via Liutprando in cui è stata riscontrata una fuga di gas all’interno di un appartamento. Sul posto, ieri pomeriggio, sono intervenutui vigili del fuoco, agenti della polizia municipale e tecnici dell’Asm. L’edificio consta di 40 appartamenti, non tutti occupati: i condomini presenti sono stati comunque accompagnati all’esterno dello stabile dai vigili del fuoco. Dopo circa mezz’ora la perdita di gas è stata localizzata dagli stessi vigili del fuoco nel contatore dell’abitazione. I tecnici di Asm distribuzione gas hanno qundi avviato le procedure di sostituzione dell’impianto, al termine delle quali è stato permesso ai residenti di rientrare nelle rispettivi abitazioni in condizioni di sicurezza.