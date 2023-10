Fuga di gas. Evacuate otto palazzine

FOLIGNO – Fuga di gas in via dei Mille. Durante i lavori per eseguire un nuovo allaccio ad una utenza privata, accidentalmente è stata aperta una falla in una tubazione di media pressione (4,8 bar) di gas metano che scorre sotto il manto stradale. A scopo cautelativo con il supporto della Polizia Locale è stato bloccato completamente il transito nel tratto interessato ed allontanati per circa 2 ore i nuclei familiari residenti nelle 8 palazzine direttamente limitrofe al luogo dell’evento. Il gas che fuoriusciva copiosamente all’aperto si è disperso immediatamente negli strati più alti dell’atmosfera senza creare particolari situazioni pericolose. Opera dei Vigili del Fuoco è valsa a mantenere lo scenario in sicurezza presidiando la zona con una squadra, due autobotti ed il funzionario di servizio. Le emissioni sono state controllate costantemente. Nessun danno a persone o beni e nessuna interruzione del servizio gas metano.