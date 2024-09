Fresu e Caine al Moon in June nel ricordo di Piazzoli Il trombettista Paolo Fresu e il pianista Uri Caine si esibiranno il 21 settembre al Moon in June, Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Il concerto fa parte del cartellone "Sergino Memories" in ricordo di Sergio Piazzoli, con il live del loro ultimo disco "Improvvisi".