Fratticiola Selvatica C’è il medico di famiglia

Aprirà presto lo studio del medico di famiglia a Fratticiola Selvatica. La Pro Loco del paese infatti ha chiesto al Comune di poter destinare, una porzione dell’edificio del Cva, al medico di medicina generale dottor Soldani, la cui attività medica viene esercitata quotidianamente nel vicino ambulatorio di Piccione. Tale soluzione consentirebbe di ospitare saltuariamente l’attività medica. "L’iniziativa – spiega il Comune nell’atto in cui dà il via libera alla richiesta – riveste un alto valore sociale in quanto a Fratticiola Selvatica i mezzi pubblici passano con frequenza ridotta, costringendo quindi gli utenti a lunghe ore di attesa. Tale situazione crea soprattutto disagio per molti degli assistiti del dottor Soldani che hanno un’età media avanzata". E la pro loco di Fratticiola, che ha manifestato il più ampio gradimento alla condivisone degli spazi si è dichiarata disponibile altresì a sostenere le spese delle utenze di acqua, luce e riscaldamento.