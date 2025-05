Fratta Grand Prix, che successo la gara delle macchinine a pedali!

È stata una vera festa la terza edizione del Fratta Grand Prix, dedicato alle macchine a pedali, con tantissima gente in piazza Matteotti e lungo le strade del centro che hanno costituito il circuito urbano della gara. Sul podio il Team Mè Corse, che con due vetture ha conquistato il primo e il terzo posto, insieme allo Speeda Racing Team. Da sottolineare la prestazione della squadra femminile dello Speeda, agguerritissima nel confronto con gli uomini a cui è andato un premio speciale tutto in rosa. Premio per la macchina a pedali più bella al Ctr Team. Starter ufficiale della gara il sindaco Luca Carizia, con le vetturette che da Piazza Matteotti si sono lanciate lungo piazza 25 aprile, quindi in via Cibo per poi sfrecciare veloci nel tratto più bello della gara, via Grilli (la Piaggiola). Da li circuito ha toccato Via Veneto, Bovicelli, Piazza Troscascio, Mazzini e quindi Matteotti. Otto le squadre in gara: Baffo Tauri, Speeda Racing Team, Team Mé Corse, MB Team, Le Carpini Racing, Ctr Team, MC Team, MR Team (questa non qualificata per la finale causa incidente). A seguire la corsa un team di giudici capitanato da Sergio Nanni e formato da Paola Granturchelli, Alessio Brugnoni, Enrico Cristofani, Marco Tenaccioli, Alessandro Tenaccioli, Luciano Polveroni e Andrea Censini. L’originale gara è stata ideata da Simona Baldi, presidente dell’associazione dei commercianti del centro storico “Don Chisciotte“ e dello stesso “Fratta Grand Prix“. I premi sono stati offerti da Frattaufficio di Grassini Alessio Da Nuova Cer di Cerbella stefano, da Mons. Pietro Vispi, parroco della Collegiata e dalla Macelleria Naticchi. Sponsor: Tipografia Caldari, Linea Pets, l’agezia Il Corriere, Libreria Alibu, Wood Pub Bar Centrale, Bar Mery, Brescia articoli per la casa, Parrucchiera Anna Rita, Elettrauto Sergio Nanni, Tabaccheria Baldi, Carpenteria Metallica di Massimo Cerrini, Studio Commerciale di Lucia Feligioni.

Pa.Ip.