Fratelli d’Italia. È Mauro Lunetti il coordinatore

PASSIGNANO – Mauro Lunetti è il nuovo coordinatore del Trasimeno dei Fratelli d’Italia. Si è svolto a Passignano sul Trasimeno il congresso del partito di Giorgia Meloni nei comuni di Passignano, Tuoro e Magione. L’assemblea ha visto l’elezione del consigliere comunale di Tuoro sul Trasimeno, a nuovo coordinatore. A presiedere i lavori la consigliera comunale di Castiglione del Lago e dirigente provinciale del partito Francesca Traica, che ha guidato i delegati nel percorso congressuale. All’evento hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui Andrea Cappelletti, assessore al bilancio di Città della Pieve, Luigi Sessa, consigliere comunale di Passignano, e Rosanna Bandoli, assessore del Comune di Tuoro. Presenza significativa anche dal mondo giovanile del partito, rappresentato dalla consigliera comunale di Magione e presidente provinciale di Gioventù Nazionale Marina Tomassoni, affiancata dal dirigente provinciale Tommaso Granieri. I lavori si sono conclusi con l’intervento del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Moio, che ha sottolineato l’importanza di fare rete tra territori limitrofi per affrontare insieme le sfide comuni e rilanciare con forza l’area del Trasimeno, che necessita di riforme istituzionali con il superamento dell’unione dei comuni e forti investimenti infrastrutturali, a partire da quelli utili alla stabilizzazione dei livelli delle acque. "Quello del Circolo Trasimeno – ha dichiarato Moio (nella foto con Lunetti) – è un laboratorio politico fondamentale per Fratelli d’Italia, un esempio di resistenza e radicamento in un territorio difficile dove vogliamo continuare a rappresentare un’idea diversa di società, di cultura e di amministrazione".