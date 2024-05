Fratelli d’Italia con Scoccia. È la squadra di Margherita

PERUGIA – La sostiene tutto il centrodestra, liste civiche comprese, ma questa è la squadra ’titolare’ di Margherita Scoccia. È stata la spinta di Fratelli d’Italia a lanciarla verso la candidatura a sindaco e ieri mattina alla Sala della Vaccara il partito di Giorgia Meloni ha alzato il sipario sulla lista che si presenterà alle amministrative di giugno. Sono 32 i nomi: imprenditori, avvocati, medici, insegnanti, ma anche studentesse ed esponenti del mondo del volontariato. Sei i consiglieri comunali di FdI uscenti e che correranno di nuovo: Paolo Befani, Riccardo Mencaglia, Michele Nannarone, Clara Pastorelli, Francesca Renda e Nicola Volpi.

Margherita Scoccia, ovviamente, è rimasta al centro della scena durante la presentazione. Del resto è lei l’indiscussa ’capitana’ dei meloniani perugini. A spiegare strategie e obiettivi è stato però Andrea Rossi, commissario comunale di FdI: ""Siamo molto soddisfatti di questa lista che è rappresentativa di tutto il territorio comunale e che come da nostra consuetudine include in maniera importante la società civile, oltre a validi dirigenti di partito – ha spiegato – È una lista giovane, l’età media è di 44 anni, ma allo stesso tempo di grande qualità. Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida a fianco di Margherita Scoccia, fornendo il massimo supporto in un ruolo che ci vede necessarianente protagonisti. Allo stesso tempo, come già avvenuto in passato quando avevamo numeri minori, vogliamo mettere come priorità il bene della città avanti all’interesse di partito". Ecco dunque la lista dei candidati di Fratelli d’Italia per il consiglio comunale: Massimo Agostinelli, Eleonora Bassini, Maria Vittoria Bazzoffia, Paolo Befani, Marco Bertolini, Alessio Bertoni, Michele Biancorosso, Daniela Cambiotti, Silvia Ceppi, Riccardo Ciancabilla, Jean Luc Cicchi, Barbara Cicognola, Luca Dattolo, Milad Falah Zadeh, Antonio Francone, Elena Fruganti, Matteo Giambartolomei, Marco Maranini, Elisa Marcaccioli, Riccardo Mencaglia, Michele Nannarone, Vincenzo Oristanio, Clara Pastorelli, Massimiliano Piselli, Vittoria Francesca Renda, Alessia Ricci, Ludovica Romoli, Laura Sciommeri, Luigi Spitoni, Barbara Venanti, Filippo Vitali e Nicola Volpi.

R. Bor.