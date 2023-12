Fratelli accoltellati a San Feliciano. Arrestata l’ex moglie del ristoratore

C’è una svolta nelle indagini sui fatti del "Cainone". Ieri i carabinieri hanno arrestato - ai domiciliari – l’ex moglie del ristoratore in esecuzione a misura cautelare emessa dal Gip. Contestualmente per i due giovani cittadini egiziani rimasti a piede libero si sono invece aperte le porte del carcere, dove ieri hanno raggiunto il terzo connazionale già detenuto in via cautelare dopo l’arresto in flagranza per tentato omicidio. All’alba del giorno seguente l’accoltellamento dei due fratelli Sorrentino avvenuto nel loro ristorante a San Feliciano, i militari coordinati dal capitano Luca Battistella avevano arrestato entrambi gli uomini trovati nell’auto guidata dalla donna (insieme ad un coltello sporco di sangue) rimasta coinvolta in un incidente. Alla convalida il Gip aveva disposto la scarcerazione del più giovane.

Ora un nuovo fermo disposto dal sostituto procuratore Franco Bettini riporta quest’ultimo in carcere, assieme al terzo uomo identificato come presente sul posto la notte in cui i due fratelli ristoratori sono stati ridotti in fin di vita a coltellate, per rancori e litigi riconducibili alla fine del matrimonio tra il maggiore dei due e la donna, ora legata al 24enne nordafricano.

"Ammazzateli tutti", così secondo le testimonianze gridava la donna al suo nuovo compagno e ai due presunti complici. Dettagli emersi tra le righe del dispositivo con cui il giudice aveva convalidato gli arresti. Secondo le testimonianze tutto sarebbe iniziato con una banconota da 50 euro che uno degli arrestati avrebbe posato sul bancone del locale chiedendo una pizza.

"Digli che per lui è chiuso", avrebbe risposto il titolare mentre altri due ragazzi stranieri erano rimasti sulla porta. Da li un delirio di sangue con i due feriti gravemente, la madre e la sorella accorse in aiuto anche loro rimaste ferite e infine con l’incidente stradale che ha coinvolto il veicolo guidato dalla 19enne figlia della coppia.