“Frankenstein Junior”, il musical al San Carlo

La compagnia teatrale Agape apre la stagione del Teatro San Carlo di Foligno con “Frankenstein Junior” (nella foto), travolgente musical nella versione originale di Broadway, in scena per tre serate, stasera, domani e domenica con inizio alle 21.

La regia e la direzione artistica sono di Davide Gasparrini, le coreografie di Giulia Pasqualoni per uno spettacolo tratto dal cult movie di Mel Brooks in cui si fa il verso al romanzo gotico di Mary Shelley e ai classici horror degli anni Venti, in una trasposizione fedele della realtà cinematografica, dove le scenografie in bianco nero fanno da sfondo ai tantissimi momenti di comicità. Sul palco, nei ruoli dei protagonisti, Gabriele Santoni, Serena Segoloni, Stella Bastianelli, Valentina Montori, Davide Gasparrini, Lorenzo Lolli, completano il cast, i giovani talenti del luogo, che già da anni fanno parte di Agape, compagnia teatrale di Bevagna. Biglietti disponibili su www.diyticket.it.