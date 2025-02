Fosso Rio, c’è il cantiere: "Maggiore sicurezza"

UMBERTIDE - Mentre proseguono a pieno ritmo i ritmo i lavori per la messa in sicurezza del Fosso Rio, il Comune fa il punto sullo stato dell’operazione. "Sono stati già completati – dice l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Villarini – alcuni interventi fondamentali lungo il corso d’acqua, tra cui il taglio delle alberature nell’alveo del corso d’acqua, la risagomatura della sezione idraulica, allargandola nei punti più stretti per favorire il deflusso, il riempimento parziale di una profonda buca nei pressi di uno stabilimento industriale, che avrebbe potuto compromettere la stabilità dei fabbricati". I lavori sono stati resi possibili da un finanziamento di 480mila euro ottenuto dal Comune. Gli interventi riguardano aree critiche soggette a dissesti idrogeologici per rafforzare la stabilità delle sponde, prevenire fenomeni erosivi e garantire maggiore sicurezza. Nei prossimi giorni partiranno anche i lavori per la posa in opera di massi naturali, necessari alla creazione di scogliere per proteggere sponde e fondo alveo. Sul versante del Tevere, invece, l’intervento riguarda la messa in sicurezza della sponda sinistra, nei pressi di via dei Falegnami.

Pa.Ip.