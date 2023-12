Forza Italia, ecco il futuro. Un summit del Centrodestra

BASTIA UMBRA – Verso le elezioni, ancora movimenti. Della situazione a Bastia, a pochi mesi dalle elezioni, si è parlato nell’ambito dei lavori che hanno visto l’incontro fra i responsabili bastioli di Forza Italia e il coordinamento provinciale degli ‘azzurri’. La riunione si è conclusa - questa la posizione ufficiale - con l’impegno del comitato provinciale a seguire con attenzione le indicazioni emerse dall’incontro, di cui si terrà sicuramente conto, riferendole al comitato regionale. Inoltre verrà organizzato, terminate le festività natalizie, un incontro a Bastia con i partiti e le forze civiche del Centrodestra: un’occasione per confrontarsi sulle linee programmatiche della prossima consiliatura comunale ed individuare il percorso per rilanciare ed allargare i confini della attuale maggioranza per il bene comune dei cittadini di Bastia Umbra. Intervenuti il coordinatore provinciale, Fiammetta Modena, l’amministratore del comitato provinciale Lamberto Marcantonini, Marco Renga membro del comitato e responsabile dei dipartimenti oltre a Emidio Sulpizi e gli eletti iscritti a Forza Italia, Antonio Bagnetti Capogruppo, i consiglieri Franco Possati e Ramon Rustici, membro del comitato provinciale e promotore dell’incontro, Filiberto Franchi, assessore allo sport con delega trasporti pubblici e cimiteri, Francesco Fratellini, vicesindaco e assessore all’urbanistica, e Gianluca Ridolfi. È anche emerso, con chiarezza, che gli iscritti di F.I. non appoggeranno il sindaco in carica Paola Lungarotti (intenzionata a ricandidarsi). Con quali prospettive? Verrà recepita l’indicazione venuta dalla base? Altrimenti c’è il rischio di una spaccatura che potrebbe portare alla creazione di una lista civica per appoggiare un altro candidato.