Forza Italia candida Monica Salciarini: "Figura adatta per il nostro territorio"

Manca sempre meno alle elezioni regionali, che si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, valide per il rinnovo del presidente della Giunta Regionale e dell’assemblea legislativa della Regione Umbria. Com’è ovvio che sia, anche il territorio eugubino se ne interessa e il panorama politico cittadino sta muovendo e sistemando gli ultimi tasselli per prepararsi al meglio. Soprattutto per quanto riguarda il centro destra, che nella giornata di ieri ha annunciato il terzo e, probabilmente, ultimo candidato per le elezioni regionali, La sezione eugubina di Forza Italia ha infatti confermato la candidatura di Monica Salciarini: 66 anni, laureata in medicina e chirurgia all’università di Perugia, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, specialista in medicina del lavoro, dirigente medico presso la sovraintendenza sanitaria regionale Inail Umbria, è stata fortemente voluta dalla sezione di Gubbio del suo partito. "La nostra scelta – spiega Antonio Manzo, coordinatore eugubino di Forza Italia – si è orientata sin da subito nel captare la figura più adatta per rappresentare il nostro territorio. La dottoressa Monica Salciarini rispecchia un profilo di altissimo livello con un curriculum notevole nel campo della sanità umbra. Sono sinceramente soddisfatto che abbia accettato la candidatura".

Si va dunque a chiudere il quadro delle nomine, almeno per quanto riguarda il centrodestra, con Fratelli d’Italia che si è affidata al consigliere comunale Stefano Pascolini, e Federica Monarchi, inserita nella lista di Nilo Arcudi, leader da Perugia di Gubbio Civica. Mentre le candidate presidente Donatella Tesei e Stefania Proietti stanno infiammando il dibattito elettorale regionale, nel centrosinistra eugubino sembra ancora l’indecisione il sentimento predominante. L’ottimismo che si va creando intorno alla Proietti fa spingere le forze politiche del territorio per accaparrarsi una nomina, ma nonostante i nomi usciti da alcune indiscrezioni neanche troppo velate non ci sono ancora state candidature ufficiali. Il tempo stringe e nel giro di poco la situazione, che rimane delicata vista l’importanza del momento anche per il futuro, dovrebbe rivelarsi per quella che è realmente.

Federico Minelli