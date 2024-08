Fortunati (FI): "Il nostro sistema sanitario funziona"

TODI- Un cartello affisso nei corridoi del Centro Salute di Marsciano, nei giorni che hanno preceduto Ferragosto, ha scatenato polemiche a non finire. Si diceva che il servizio di Continuità Assistenziale – altrimenti detto Guardia medica - sarebbe andato in ferie per tre giorni ma non era così. L’Usl n.1, attraverso i suoi canali ufficiali, si è affrettata a smentire tutto, rassicurando gli utenti e sporgendo denuncia alle Autorità competenti. Oggi è Forza Italia della città di Jacopone a tornare sulla vicenda: "ci lascia attoniti e perplessi l’ennesima fake relativa al Sistema Sanitario della Valle del Tevere - afferma Giovanna Fortunati - che è molto pericolosa e, soprattutto, fuorviante per i cittadini e non rende merito e giustizia a chi quotidianamente lavora in questi servizi per garantire cure e competenza". "Il Sistema sanitario umbro- aggiunge - garantisce un servizio eccellente con alcune competenze mediche e infrastrutture altamente efficienti e riconosciute a livello nazionale; ci sono certamente alcuni servizi da riorganizzare e migliorare e problemi da risolvere a cui bisogna lavorare alacremente e quotidianamente con zelo ed attenzione". Che si sia tratto di uno scherzo di pessimo gusto? Strumentalizzazioni politiche per Fi. Anche a luglio si verificò un caso simile: l’allarme per una "presunta chiusura per ferie" del Servizio di risonanza magnetica, non confermata da comunicazioni ufficiali. Anche in quel caso l’Usl precisò che l’informazione era senza fondamento, ricordando l’alto numero di prestazioni di risonanza magnetica e diagnostica per immagini, aumentato nel 2023 rispetto al 2022 di oltre il 5%.

