Fontivegge, voglia di farcela. Nuova vita all’ex scalo merci. Riqualificazione quasi conclusa

È pressoché ultimata la riqualificazione dell’ex scalo merci, l’edificio dismesso vicino alla stazione ferroviaria di Fontivegge dal 2021 di proprietà del Comune di Perugia che lo ha acquisito da Rfi. Il punto sui lavori, che ricadono nel programma "Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio", finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri con il bando "Periferie", è stato fatto in occasione di un incontro sul posto a cui ha partecipato il sindaco Andrea Romizi. L’edificio risalente all’inizio del Novecento, come ricordato dal direttore dei lavori Simone Rossi, è stato oggetto di restauro conservativo e di consolidamento mantenendone inalterate le caratteristiche architettoniche generali e recuperando le finiture e gli elementi decorativi.

All’interno della struttura esistente è stato anche realizzato un soppalco con pilastri in cemento armato, travi in acciaio e solaio in lamiera grecata e getto alleggerito. I lavori di riqualificazione, su progetto degli uffici tecnici comunali dell’Area Opere pubbliche, appaltati alla ditta Renaissance s.r.l. di Roma per un importo contrattuale di oltre un milione di euro, sono stati consegnati a marzo 2022.

Il termine ultimo per il completamento è stato prorogato all’inizio di quest’anno per far fronte alle contingenti difficoltà di reperimento di materiali e imprevisti di cantiere. I lavori dell’appalto principale per il restauro e il consolidamento risultano conclusi; sono in via di completamento le sistemazioni esterne. Ulteriori opere di implementazione delle finiture interne saranno eseguite e personalizzate da Its Umbria Academy una volta avvenuta la consegna dell’immobile. L’Istituto trasferirà qui le attività didattiche e laboratoriali dei percorsi legati al digitale e alla cybersecurity con la formazione di figure specializzate nella protezione dei sistemi informatici e in particolare dei loro asset informativi. "Fontivegge – ha detto il sindaco - è un simbolo di quel rilancio degli investimenti che l’amministrazione comunale ha perseguito di pari passo al risanamento del bilancio. Grazie a una progettualità convincente ci sono risorse utilizzate, nel caso dell’area della stazione, per offrire una risposta strutturata a problematiche complesse, così come sarà fatto in altre aree, come Ponte San Giovanni e San Sisto. Lo straordinario lavoro delle forze dell’ordine, infatti, qui necessitava di essere accompagnato anche da una nuova visione, da un piano di riqualificazione capace di riempire i vuoti e di ridare prospettive".