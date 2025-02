Fontivegge, operazione sicurezza. Da Roma arriva la squadra speciale. Giovane fermato con un coltello

A Fontivegge è arrivata la squadra di intervento operativo. I carabinieri hanno così intensificato presenza e controlli nella zona calda della città, come indicato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, di fronte al ripetersi di fenomeni d’illegalità nell’area della stazione. I militari della squadra di intervento operativo, su disposizione del comando provinciale, sono impiegati, dall’inizio del mese a Fontivegge e, all’occorrenza, in altre zona della città, per "sradicare" quelle situazioni che minano la sicurezza dei cittadini. La Sio, spiega il comando provinciale dell’Arma, è un assetto specializzato, istituito presso le sedi dei reggimenti o battaglioni dell’organizzazione mobile dell’Arma, che "costituisce una risposta immediata in chiave preventiva e repressiva, integrato nei dispositivi territoriali già in essere, per fronteggiare con tempestività ed efficacia le diverse situazioni che necessitano di prontezza operativa e versatilità di impiego".

Questo supporto, inviato dal comando generale dell’Arma, consente di schierare quotidianamente e in maniera più capillare ulteriori 3 pattuglie dedicate, affiancate agli equipaggi già presenti in occasione di interventi, posti di blocco e di controllo lungo gli assi viari di principale interesse o anche in zone circoscritte che richiedono comunque maggiore "robustezza" dei dispositivi messi in campo per vigilare.

E i risultati di questo impiego già si notano. Lunedì scorso, per esempio, i militari del Sio con i colleghi di Castel del Piano, hanno denunciato un 24enne, di origini tunisine, che, all’esito del controllo e perquisizione personale in via Martiri dei Lager, è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico. Nella tarda sera di martedì, con i colleghi della Stazione di Fortebraccio, è stato denunciato un 20enne, di origini colombiane, il quale, è stato trovato in possesso di quasi un grammo di cocaina e alcune decine di euro, presunto provento di spaccio. Allo stesso tempo, sono state controllate 65 persone, su 37 autovetture, 3 esercizi commerciali e segnalate due persone alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. L’iniziativa dell’Arma di Perugia, viene ricordato, "si inserisce nell’ottica di una sempre più marcata volontà interistituzionale di ricercare e dispiegare sul terreno le migliori professionalità" per una sempre più efficace azione deterrenza e prevenzione.

Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli su persone e veicoli nelle varie aree della città, in base a una condivisa azione di presidio e monitoraggio del territorio.