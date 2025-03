Fontivegge, lavori per il Metrobus. Chiude il sottopasso per 15 mesi

Da oggi per oltre 15 mesi (fino al 30 giugno 2026), il sottopasso pedonale che collega la stazione ferroviaria di Fontivegge con via Sicilia sarà chiuso al transito pedonale. Un’altra conseguenza dei lavori del Metrobus che ormai ‘viaggiano’ a pieno regime lungo tutto il tratto che interessa il nuovo mezzo pubblico elettrico da 18 metri che dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2026. La chiusura – fa sapere il Comune riportando l’ordinanza - si rende necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori programmati da Rete ferroviarie italiane sul terzo marciapiede e sulla pensilina interna della stazione, a cui seguiranno le opere per la realizzazione del nuovo terminal del Metrobus.

Proprio in via Sicilia, infatti, subito dopo la circa, è prevista la realizzazione di questa infrastruttura dalla quale poi i pedoni potranno recarsi sia in stazione che alla fermata del minimetrò. "Per limitare i disagi ai cittadini e ai viaggiatori, è stato individuato un percorso pedonale alternativo in sicurezza da via del Macello, attraversando via Sicilia, sarà possibile costeggiare il muro della stazione ferroviaria e in alternativa salire attraverso la scala che conduce al nuovo terminal bus, oppure proseguire fino a piazza Vittorio Veneto". La chiusura sarà indicata da apposita segnaletica e transennature.

"Rfi inoltre – riporta l’ordinanza -, insieme all’impresa esecutrice dei lavori, Tecnostrade srl sono incaricate di garantire la corretta informazione sul posto e il rispetto delle misure di sicurezza per tutta la durata del cantiere". L’Amministrazione comunale "invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica, ad utilizzare i percorsi alternativi indicati e ringrazia per la collaborazione. L’intervento - conclude la nota -, inserito in una più ampia strategia di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile, rappresenta un passaggio cruciale per il futuro del nodo di Fontivegge e dell’intero trasporto pubblico locale".

Per ulteriori aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale del progetto: www.metrobusperugia.it.