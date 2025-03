Fontivegge, degrado all’Ottagono: "Qui si drogano in pieno giorno"

Un "buco" in pieno giorno, tra la gente. Succede all’Ottagono, zona Bellocchio. La denuncia arriva da un cittadino che al centro direzionale lavora quotidianamente. È quanto ha potuto vedere con i propri occhi alla distanza di uno zoom da dove lavora. Le immagini eloquenti immortalano due uomini, dall’apparenza piuttosto giovani, che senza particolari remore si bucano, a un passo dall’ascensore che si apre e un ragazzo ne esce, passando tra gli altri due. Una scena di degrado e insicurezza che torna ad accendere le polemiche di chi vive e lavora in quella parte di area Fontivegge, al di là della linea ferroviaria, dove, oltre a molti uffici e diverse attività commerciali, ci sono anche abitazioni. Una zona critica, non da oggi, nella quale, nelle scorse settimane, si sono concentrati i controlli interforze stabiliti in occasione delle ultime due riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Ma, chiaramente, le problematiche del quartiere continuano a farsi sentire e, in questo caso, anche vedere, in maniera abbastanza evidente. Tanto da portare i diversi residenti che sono intervenuti a commentare le immagini, convogliate via social anche attraverso il gruppo Progetto Fontivegge, a chiedere, o richiedere, un intervento ancora più massiccio delle forze dell’ordine. Fino ad arrivare a invocare l’intervento dell’Esercito per presidiare l’area. I fatti denunciati recentemente sembrano essere l’ultima evidenza di una situazione di degrado urbano a cui i cittadini chiedono ripetutamente di porre rimedio. Problemi non di oggi certamente, ma che ancora una volta tornano a farsi sentire in maniera prepotente, nonostante, appunto, le criticità note e i tentativi di interventi già messi in campo che sembrano aver dato una tregua, ma temporanea. Ora l’allarme si rinnova.