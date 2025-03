Fondi per la missione. Nel ricordo di Lamberto

CITTÀ DI CASTELLO - Un progetto di beneficenza a favore dei bambini di una missione in Ruanda a Kisibere, che ha raccolto sempre più adesioni tanto che la cena in programma nei giorni scorsi era sold out. "È prima di tutto un progetto d’amore che ha un nome, quello di nostro figlio Lamberto, un progetto di vita che continua oltre ogni confine", ha detto al termine della serata, Donatella Pauselli affiancata dal marito Livio Lucaccioni. La tradizionale conviviale che da cinque anni si svolge all’Accademia Hostaria è inserita del progetto Lamby in ricordo di Lamberto, il ragazzo che perse la vita a soli 16 anni durante una serata in discoteca a Riccione. All’edizione 2025 hanno partecipato don Alberto Gildoni, parroco della cattedrale e suor Assunta (punti di riferimento per la missione) e ha portato un saluto anche il sindaco Luca Secondi che ha ringraziato Donatella e Livio per queste iniziative. Donatella ha rivolto un plauso alla disponibilità di Giacomo Brunetti proprietario del locale "e a tutto il gruppo di amici che da sempre ci sostiene. Tutto il ricavato è devoluto alla missione Kisibere", ha spiegato.