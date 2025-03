Fondazione Veronesi. Scatta la raccolta fondi

SPOLETO Da domani a domenica 30 marzo la delegazione di Spoleto di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Francesca Palescandolo, parteciperà all’iniziativa “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente“. Sarà infatti possibile trovare le confezioni presso tutti gli esercizi commerciali di corso Mazzini e via Minervio a Spoleto. Questa campagna, giunta alla sua ottava edizione, raccoglie fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare l’innovativa piattaforma di ricerca e cura Palm Research Project, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica. La piattaforma, finanziata da Fondazione Umberto Veronesi, che avrà la durata di 5 anni, coinvolgerà l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, principale polo di ricerca e cura pediatrica in Europa.