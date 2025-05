Fondazione Progetti Beverly Pepper, nuova sede espositiva a Todi

Una nuova casa per la Fondazione Progetti Beverly Pepper. Sabato 7 giugno aprirà a Todi – dove è attiva dal 2018 – la sua nuova sede espositiva, in via del Duomo, a pochi passi dalla centralissima Piazza del Popolo.

Gli spazi verranno inaugurati con un’esposizione che svelerà al pubblico opere grafiche e pittoriche mai viste prima, evidenziando la continuità tra la pratica grafica e quella scultorea. La Fondazione intende così restituire al pubblico una lettura polisemica della produzione di Beverly Pepper che, anche se riconosciuta universalmente come pioniera della scultura in ferro e dell’arte monumentale, ha sempre coltivato una profonda passione per il disegno e la pittura. La Fondazione Progetti Beverly Pepper è il punto di riferimento internazionale intorno alla figura della celebre artista proprio mentre 12 sue sculture monumentali saranno esposte in autunno al National Museum of Women in the Arts a Washington. I più ampi locali della nuova sede permetteranno di organizzare al meglio focus tematici, di accogliere l’utenza accademica e specializzata per la consultazione dell’archivio, di sostenere una visione culturale in continua evoluzione e la crescita delle attività. Arricchite dall’ingresso del critico d’arte Marco Tonelli nel ruolo di curatore scientifico, in affiancamento al lavoro di ricerca della giovane curatrice Arianna Bettarelli e di supporto a quello organizzativo della presidente Elisa Veschini (insieme nella foto) ma anche dalla rinnovata collaborazione con il Comune e con il Todi Festival. Secondo il volere di Beverly Pepper, la Fondazione ricopre anche un ruolo cruciale nella valorizzazione dell’arte contemporanea, con mostre e installazioni pubbliche che hanno permesso la donazione a Todi di opere monumentali di maestri come Arnaldo Pomodoro, Fabrizio Plessi e Mark di Suvero.

Il programma della giornata inaugurale prevede alle 11.30 il taglio del nastro con performance jazz, alle 17 una visita guidata gratuita al Parco delle Sculture Beverly Pepper (info e prenotazioni al 339.1184278, anche WhatsApp) e dalle 11.30 alle 19 visita libera della Fondazione,