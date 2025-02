Foligno, stalking nei confronti della ex fidanzata: 17enne indagato

Foligno (Perugia), 25 febbraio 2025 – La polizia a Foligno ha dato esecuzione alla misura cautelare dlla permanenza a casa emessa dalla Procura dei minori di Perugia nei confronti di un 17enne indagato per atti persecutori nei confronti della ex compagna. Il ragazzo, dopo la fine della relazione, per gelosia ha continuato a telefonarle insistentemente, a mandarle numerosi messaggi e a presentarsi nei pressi della scuola da lei frequentata. Quando la ragazza ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, dopo aver avvicinato l'ex e averla insultata, ha aggredito e minacciato il nuovo fidanzato che aveva tentato di difenderla. Da qui la denuncia nei suoi confronti. Il gip dei minori ha emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di permanere nella propria abitazione.