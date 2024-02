Foligno scivola sul campo di Santa Croce

LUPI SANTA CROCE

ITALCHIMICI FOLIGNO

(25-15, 25-17, 25-14)

SANTA CROCE: Gatto 20, Matteini 12, Brucini 11, Russo 9, Petratti 4, Giannini 1, Gabbriellini (L1), Gallina. N.E. – Montini, Garibaldi, Camarri N., Camarri L., Baldini, Moretti (L2). All. Alessandro Pagliai.

FOLIGNO: Scialò 9, Dipasquale 7, Bucciarelli 4, Merli 4, Basco 2, Carbone 1, Schippa (L1), Maracchia 1, Morosi. N.E. – Faba, Beddini, Buttarini (L2). All. Riccardo Provvedi. Arbitri: Eleonora Tronfi e Marco Gemma.

SANTA CROCE (PI) - Scivola in trasferta la Italchimici Intersistemi Foligno che cede lo scontro diretto per la salvezza in serie B maschile. Ancora privi del regista Esposito, i falchetti si sono affidati a Basco. Il precario assetto ha agevolato il compito a Santa Croce che attraversa un momento di splendida forma. Il risultato ha consentito ai toscani di effettuare il sorpasso in classifica, lasciando così i folignati solitari al quintultimo posto che significa retrocessione.