Foligno, incidente le prove della Quintana: il cavaliere Gubbini è grave. Morta la cavalla

Foligno, 2 luglio 2023 – Drammatico incidente ieri sera durante le prove della giostra della Quintana di Foligno: il cavaliere Massimo Gubbini, del rione Giotti, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da cavallo.

Con l'animale che è morto sul colpo. «Stiamo vivendo ore di grande apprensione, ci affidiamo in preghiera al Signore perché possa aiutare il nostro Massimo», ha detto il presidente dell'ente Giostra, Domenico Metelli. «Si è trattato - ha aggiunto - di una normale caduta come ne abbiamo viste altre in questi anni, questa volta il destino ha voluto che la cavalla sia finita sopra al cavaliere».

Gubbini è ricoverato in rianimazione dell'ospedale di Foligno in condizioni giudicate stabili dai sanitari. Lo si apprende da un bollettino medico dell'Usl Umbria 2 alla quale fa riferimento la struttura sanitaria. Gubbini si trova nel reparto diretto dal dottor Giammichele Nicoletta e ha riportato un «grave» trauma facciale, per il quale sarà operato a Perugia dove verrà prossimamente trasferito e uno «severo» toracico e polmonare

Il cavaliere del Giotti ha vinto l'ultima giostra della Quintana che si è disputata quindici giorni fa. Quelle di ieri sera erano le prime prove ufficiali in vista della Rivincita di settembre.