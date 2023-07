Giostra, Gubbini resta grave Sarà operato al volto

di Patrizia Peppoloni

Quintanari sotto choc per la rovinosa caduta di Massimo Gubbini, 40 anni, il plurivittorioso cavaliere del rione Giotti, rimasto gravemente ferito sabato sera durante la prima seduta di prove libere di Giostra, in vista della ‘Rivincita’ di settembre. Il cavaliere è ricoverato in Rianimazione a Foligno, in prognosi riservata anche se fortunatamente non in pericolo di vita. Morto il cavallo su cui Gubbini stava testando l’otto di gara. L’animale ad un primo esame dopo la morte non avrebbe evidenziato fratture e questo avvalorerebbe la tesi che a stroncare l’animale possa essere stato un infarto, anche se la certezza arriverà solo dall’autopsia che sarà eseguita alla Clinica veterinaria di Perugia. Certo è che il cavallo è improvvisamente caduto e, dopo aver sbalzato di sella Gubbini, è finito sopra il fantino, procurandogli non solo un trauma toracico con frattura di qualche costola (una delle quali avrebbe toccato anche il polmone), ma anche un grave trauma facciale, con frattura della mandibola, dovuto all’impatto con le testa del cavallo che si sarebbe abbattuta sul viso del cavaliere. Non si esclude, di prassi, l’apertura di una indagine sull’incidente al campo, per approfondire le circostanze e valutare eventuali resposabilità, anche se al momento tutto sembra ricondursi alla tragica fatalità. In questo senso anche il racconto del presidente dell’Ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli, presente al campo durante le prove di sabato sera: "E’ stato uno choc – ha detto Metelli – vedere Gubbini ferito a terra e il cavallo morto.

L’incidente è avvenuto a un metro e mezzo circa dalla statua del dio Marte, Gubbini andava praticamente al trotto, non era in velocità, perchè aveva appena preso in mano la lancia dopo aver fatto un primo giro senza. Poteva essere la classica caduta senza conseguenze, in cui cavallo e cavaliere si rialzano senza danni, ma non è andata così. In questo caso purtroppo il cavallo, praticamente morto sul colpo, si è rovesciato e con il collo ha colpito Gubbini al volto. Una terribile fatalità, ora siamo vicini a Massimo, perchè possa guarire bene e presto. Questa sera alle 19 (ieri ndr) ci sarà un consulto dei medici in cui si parlerà anche dei tempi e modi dell’intervento chirurgico al volto al quale dovrà essere sottoposto. L’ambulanza, chiamata immediatamente dopo la caduta, è arrivata rapidamente al campo e ha stabilizzato il cavaliere, prima del trasferimento all’ospedale di Foligno (probabile lo spostamento a Perugia in queste ore ndr). Una volta al Pronto Soccorso i medici si sono prodigati perchè era insorto un problema respiratorio per il trauma al torace, che è stato fortunatamente risolto. Ci sarebbe anche un piccola lesione a un vertebra vicino al collo. Ci stringiamo tutti intorno a Massimo perchè guarisca presto". Addolorato per l’accaduto anche Lucio Cacace, magistrato dell’Ente Giostra che guida la Commissione tecnica: "Stavo parlando con il maestro di equitazione Colavita – racconta – quando ho sentito urlare , ho visto cavallo e cavaliere a terra e ho chiamato subito l’ambulanza". Mobilitazione social, intanto, per esprimere solidarietà al cavaliere ferito e dispiacere per il cavallo morto, anche dalle altre manifestazioni storico-equestri. E annunciano un esposto in Procura gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) che sollecitano "indagini in merito a questo incidente” ed auspicano la ’cancellazione’ della Quintana.

