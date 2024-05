“Foligno in Comune“ si presenta: "Il programma lo scriveremo insieme"

Innovazione, sostenibilità, attenzione a chi sta male e partecipazione. Sono queste le parole d’ordine del programma di Foligno in Comune che ieri nel “Laboratorio delle idee“, la sede elettorale di Mauro Masciotti, ha presentato programma e lista. Foligno in Comune era una lista in corsa anche nel 2019 e che si ripresenta a sostegno del candidato ‘progressista’, aggiungendo al proprio logo quello di ‘Alleanza verdi sinistra’ e di Socialisti per Foligno, un riferimento ad una esperienza nazionale e una locale, afferente al mondo socialista. Capolista Diego Mattioli, esperto in progetti comunitari, che Foligno in Comune aveva lanciato nel toto-sindaco. Seguono i candidati in ordine alfabetico: Sabina Antonelli, insegnante; Marco Borgongino, pensionato pa; Sara Bizzarri, studentessa universitaria; Vanessa Casciola, infermiera; Guglielmo Castellano, impiegato e giornalista pubblicista; Federica Casuzzi, impiegata UmbraGroup; Giacomo Committeri, dipendente specialista di gruppo; Michele Damiani, dipendente cooperativa di servizi; Marco del Gatto, esperto di progetti comunitari culturali e di sviluppo; Bianca Rita Eleuteri, pensionata già funzionaria per il territorio; Federico Felicioli, operatore sociale; Maurizio Filippucci, operaio Ncm; Luciano Gerani, geometra libero professionista; Maria Palma Giorgetti, educatore; Domenica Loporcaro, agente di polizia penitenziaria; Stefano Mingarelli, avvocato libero professionista; Francesca Montagnoli, assistente sociale Usl2; Guendalina Pace operatrice Cidis sistema accoglienza e integrazione; Michele Puccini, operaio UmbraGroup; Giacomo Salemi, studente di scuola superiore; Sara Tiberi, insegnate di scuola superiore; Alessandra Tiburzi, veterinaria libera professionista; Adriano Toffanello, educatore professionale.

Il punto di partenza è il programma 2019, aggiornato in base ai cambiamenti, perché "i problemi di cinque anni fa sono ancora tutti lì". Individuati microtemi, ma il programma della città "lo scriveremo insieme". Si parla di Foligno verde, lavoro e remunerazione, natalità e invecchiamento, salute e diritto alla cura, Foligno città aperta e partecipazione. Il tour di presentazioni intanto prosegue, oggi tocca a ‘Più in alto - Foligno civica’: l’appuntamento è per le 17.30 nella sede della lista.