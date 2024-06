Foligno, i nuovi equilibri. Il riconteggio si allontana. Zuccarini col fioretto per costruire la Giunta

Perde quota ma resta sul tavolo l’ipotesi del riconteggio delle schede del ballottaggio. Ieri mattina si è riunito in Comune l’ufficio centrale elettorale, durante il quale c’è stata la possibilità di verificare i verbali dei 55 seggi del territorio. Dal Comitato elettorale di Mauro Masciotti, candidato di centrosinistra, fanno sapere di aver riscontrato "elementi di criticità che saranno valutati per capire se procedere ad un ricorso al Tar per il riconteggio". La questione è che a separare centrodestra e centrosinistra c’erano solo 27 voti e i progressisti sperano che questa distanza possa “annullarsi“. Sotto osservazione le 9 schede contestate, le 118 bianche e le 269 nulle. Stefano Zuccarini intanto, durante la riunione della Commissione elettorale, è stato proclamato sindaco. La riunione proseguirà stamattina alle 9.30 per la proclamazione degli eletti in Consiglio. L’assemblea folignate sarà composta da 24 consiglieri oltre al primo cittadino. Dalla proclamazione, il sindaco Zuccarini ha dieci giorni per convocare il consiglio comunale dell’insediamento, che potrà tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Chiuso dunque il capitolo elezioni, nel centrodestra si comincia a ragionare di composizione della Giunta.

Come detto anche dal sindaco appena eletto, gli equilibri sono cambiati e l’esecutivo sarà lo specchio di questa novità. Il tema è capire come. Indiscutibile la trazione meloniana della maggioranza e dunque si preparano Marco Cesaro, verso la poltrona di vicesindaco, e una donna, probabilmente Alessandra Leoni. A FdI viene accostata anche la presidenza del consiglio per Giuseppe Galligari. Sistemato il partito di maggioranza, resteranno gli altri. Lega e Forza Italia hanno il 9 e l’8 per cento circa e potrebbero trovarsi con un assessore a testa: Michela Giuliani per il Carroccio e mister preferenze, Riccardo Meloni, per FI. Lorenzo Schiarea, per ’Più in alto’, è in predicato di un assessorato, così come viene dato per probabile il ritorno in Giunta di Elisabetta Ugolinelli dalla lista civica ‘Zuccarini sindaco’. Questo assetto terrebbe in considerazione la necessità di avere almeno tre donne, come previsto dalla legge. Incognita per assessori ’esterni’ che potrebbero andare a compensare eventuali accordi politici tra primo e secondo turno. Nel 2019 gli assessori esterni erano due. Il vortice di riunioni e incontri è partito. Stasera intanto la festa del centrodestra all’aeroporto di Foligno.