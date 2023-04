Foligno, ecco la Festa di Scienza e Filosofia ’Ulisse del XXI Secolo’ si apre con Prodi e Don Ciotti

Parte subito forte la XII edizione di “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza”, in scena da oggi a domenica sul tema “Ulisse del XXI Secolo. La scienza strumento per affrontare le crisi globali“ con un cartellone scandito da 114 relatori e 130 incontri, di cui 102 aperti al grande pubblico e 28 per gli studenti. L’inaugurazione ufficiale è oggi pomeriggio alle 16 all’Auditorium San Domenico con la cerimonia di apertura, con intervento del direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali, Pierluigi Mingarelli. Poi si entrerà subito nel vivo con la conferenza “Est e Ovest, Europa e Russia: una tensione crescente. Come costruire una speranza di pace?”, che vedrà arrivare a Foligno l’ex presidente del Consiglio ed economista Romano Prodi (nella foto), intervistato dalla politologa e storica Marta Dassù. Il primo appuntamento della manifestazione si tiene però la mattina, per le scuole: alle 10 sempre all’Auditorium don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, parlerà ai ragazzi di “Guerra e pace. Mafie e legalità. Il protagonismo dei giovani”.

In tutto sono sei gli incontri in cartellone oggi. Così alle 18 filosofo della scienza, già presidente del Senato e senatore Marcello Pera sarà al Teatro “San Carlo” in dialogo con Silvano Tagliagambe su “Lo sguardo della Caduta. Agostino e la Superbia del secolarismo”. Alla stessa ora, alla Sala Rossa di Palazzo Trinci, il il giornalista, scrittore e filosofo, Marcello Veneziani, incontra il pubblico con la conferenza “La scienza è ricerca, non è fede”. Nell’Aula Didattica di Palazzo Trinci, sempre alle 18, incontro a due voci tra Nicla Vassallo e Anna Longo su “L’emergenza ecologica: pensiero e azioni”, per finire alle 21 con Gianvito Martino, all’Auditorium con un incontro sulle cellule staminali. Al via anche gli eventi collaterali tra cui l’inaugurazione del laboratorio di Meteorologia dell’Istituto tecnico economico e aeronautico “Scarpellini”.