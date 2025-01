Folclore La Filarmonica compie 150 anni: "Storia di una banda. Storia di un paese"

Un secolo e mezzo di storia racchiuso in un giornale speciale di circa 30 pagine. “Storia di una banda. Storia di un paese“ racchiude aneddoti, curiosità, e tantissime foto che forniscono un ritratto inedito della Filarmonica Giuseppe Verdi di Ponte San Giovanni, che ha compiuto 150 anni. I festeggiamenti sono già iniziati con una serie di iniziative, tra cui eventi musicali e mostre. A conclusione delle celebrazioni, è in distribuzione gratuitamente la pubblicazione speciale, che racchiude in sostanza tutta la storia della formazione, che ha coinciso in parte anche con tanti momenti di gioia e di festa della città.

Il percorso della Filarmonica “Giuseppe Verdi”, infatti, è costellato di eventi e riconoscimenti. Tra le iniziative da ricordare, nel 1932, in rappresentanza del Comune di Perugia, partecipò per tre volte alla manifestazione in onore di Giuseppe Garibaldi a Caprera, guadagnandosi il titolo di “Banda Garibaldina”. Negli anni ’70, sotto la presidenza di Giuseppe Pascoletti e in collaborazione con la “Pro Loco”, fu costituito il gruppo folkloristico delle Majorettes, integrato nella Filarmonica nel 1984. La Filarmonica ha promosso progetti innovativi come la “banda multietnica” per l’integrazione sociale e culturale dei giovani stranieri, e nel 2010 ha trasformato la “minibanda” nella “Jazz & Blues Bridge Band”. Questi progetti hanno dimostrato la capacità della Filarmonica di adattarsi e rinnovarsi, mantenendo viva la tradizione musicale.

Soddisfazioni sono arrivate anche dall’ex Giunta Romizi che ha insignito la Filarmonica con una targa e un riconoscimento molto speciale.