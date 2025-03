Focus sulla critica d’arte del ’900. Mostra aperta in Pinacoteca

CITTA’ DI CASTELLO Esposte opere di Burri, Guttuso, Afro, Mannucci, Pascali e Ceroli. Da ieri in Pinacoteca- nella event room- è stata inaugurata la mostra dal titolo “Vittorio Rubiu Brandi tra arte e vita“ a cura di Lorenzo Fiorucci. La stanza che ospita alcune opere si è vestita di un blu intenso "per ospitare la mostra che _ chiarisce il curatore Lorenzo Fiorucci _ inaugura un tema inedito per la città, quello dedicato alla critica d’arte del novecento aprendo un vero e proprio punto d’indagine..". Brandi Rubiu, oggi novantasette anni, è un protagonista di quella che un tempo era definita la critica militante ed è tra i primi ad aver seguito dagli anni sessanta, accanto al suo mentore Cesare Brandi, l’opera di Alberto Burri. La mostra sarà visitabile fino al 2 giugno dal martedì alla domenica, fino al 31 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; dal primo aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18,30.