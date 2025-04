Focus sull’ intelligenza artificiale: "Al servizio del bene comune"

L’intelligenza artificiale al centro dello sviluppo futuro del business, anche per i manager e i dirigenti, come necessario strumento della ‘cassetta degli attrezzi’ di ciascuno. E’ questo l’obiettivo del seminario che ha organizzato Federmanager lunedì a Foligno, nella sede di Sviluppumbria. Un appuntamento che vuole essere molto concreto, anche attraverso workshop pratici. L’occasione sarà, dunque, quella di parlare di intelligenza artificiale, delle sue applicazioni nel mondo del lavoro, ma anche del quadro normativo nel quale si dovrà sviluppare e delle implicazioni che il suo uso determinerà a livello di privacy e di cybersecurity. Grande attenzione verrà posta anche al quadro normativo (AI Act europeo) e alle implicazioni etiche di un uso diffuso dell’AI, specialmente in ambiti sensibili come privacy, cybersecurity e informazione. L’appello è per un approccio transdisciplinare, in cui si integrino competenze tecnico-scientifiche e umanistiche per garantire uno sviluppo sostenibile e "al servizio del bene comune". Saranno divulgati, inoltre, i dati dell’indagine di 4.Manager che fotografano un’Italia dove la domanda di competenze in AI cresce a ritmi vertiginosi, ma dove persistono gravi carenze formative, digital divide e gap normativi e infrastrutturali, soprattutto per le Pmi.

"Con questa iniziativa Federmanager intende portare il proprio contributo, non solo a favore dei soci ma anche alla comunità economica e professionale del territorio - afferma il presidente di Federmanager Perugia, Alessandro Castagnino - Un contributo di divulgazione che, assieme a quello di altri soggetti qualificati, possa convergere sull’obiettivo di conoscere e metabolizzare questa nuova tecnologia, per farla diventare uno strumento importante e governabile, per un nuovo modo di lavorare". Interverranno Francesca Boccia, coordinatrice Commissione Intelligenza Artificiale di Federmanager nazionale; Dario Pensa, responsabile Cloud & AI Tim Enterprise di Tim Spa Entreprise; Enrico Supino, docente al Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna; Walter Didimo, docente di Sistemi di elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia. A compendio, è previsto un approfondimento del contesto normativo di riferimento, il cd AI Act della Commissione Europea, che sarà tenuto da Nagien Sabbaghian, manager aziendale per gli Affari legali e membro del consiglio direttivo di Federmanager Perugia.