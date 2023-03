Focus sui disturbi alimentari “Fame d’amore“ a Palazzo Gazzoli

TERNI Martedì a Palazzo Gazzoli alle 10 la prima edizione di “Fame d’amore“, un evento finalizzato alla informazione e sensibilizzazione dei giovani sul problema dei disturbi del comportamento alimentare. L’iniziativa è organizzata da Monia Santini, presidente della Consulta giovanile. Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi di Valentina Dallari, deejay e scrittrice, ex tronista; Laura Montanari, dottoressa in psicologia clinica, vicepresidente dell’associazione di Roma “Animenta”; Augusto Pasini, direttore della struttura complessa di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza Usl2; Maruska Albertazzi, regista, sceneggiatrice, autrice; Maria Rita Serva, direttore sanitario di “Città Giardino”, comunità terapeutico riabilitativa per dca di Terni; Lorella Panarese, responsabile clinico dela struttura e Francesca Alessi, referente per l’associazione Federica Alessi.