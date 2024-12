Focus sugli appalti pubblici: undici violazioni

Il controllo sull’impiego dei fondi del Pnrr è tra le priorità che il comando generale della Guardia di finanza ha indicato. Indicazione che, nel 2024, nel territorio di Terni si è tradotto in 47 controlli condotti dai militari del comando provinciale, guidati dal colonnello Mauro Marzo, su appalti del valore complessivo di 19 milioni di euro. Undici le violazioni, per 640mila euro di contributi percepiti indebitamente. Una persona è stata denunciata.

Sul fronte dell’evasione fiscale, sono stati eseguiti 172 interventi, 66 gli evasori totali. In ambito di lavoro, 31 gli occupati in nero, 16 irregolari. Sono stati 17 i datori sanzionati. In questo ambito, spicca il controllo a cui è stata sottoposta un’azienda agricola che, è risultato, per il periodo natalizio aveva dato lavoro a 15 lavoratori senza contratto sui 25 presenti. Oltre 5 i milioni di euro posti sotto sequestro nell’ambito di un’inchiesta che si è estesa in tutta Italia e in Romania che ipotizza l’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale al riciclaggio con un articolato sistema di false fatture.

Gli accertamenti in strada sui distributori di benzina hanno messo in luce il 34% di violazioni in ambito di comunicazione dei prezzi, ovvero 9 casi sui 26 controlli effettuati. Gli accertamenti sul percepimento del Reddito di cittadinanza ha portato a individuare 526mila euro erogati a destinatari che non ne avevano diritto, 33 le persone denunciate. In ambito di contraffazioni, denunciati in 9 e sequestrati 64mila oggetti potenzialmente pericoloso. In materia di droga, 17 persone denunciate di cui 7 arrestate, 66 gli assuntori segnalati alla prefettura.