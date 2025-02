Flavio Insinna al teatro comunale

GUBBIO - La Stagione 2024/2025 del Teatro Comunale Luca Ronconi, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria e dall’amministratore comunale, ospita lo spettacolo “Gente di facili costumi“ di Nino Marino e Nino Manfredi con Flavio Insinna e Giulia Fiume e la regia di Luca Manfredi, in scena giovedì 13 febbraio alle 21. Andato in scena per la prima volta nel 1988, con lo stesso Nino Manfredi nei panni del protagonista, questo testo è considerato ancora oggi uno dei più eclatanti apparsi sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni. Grande attesa nella città eugubina per l’arrivo dell’attore romano, che all’ombra del Monte Ingino ha già girato Don Matteo nei panni del capitano dei carabinieri Flavio Anceschi. I biglietti sono disponibili al Botteghino Telefonico Regionale del Tsu 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20, mentre la vendita online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it.