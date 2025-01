Flauto Magico, Lampada Magica e Tiglio aprono le porte alle famiglie: le date

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali sono aperte dal 21 gennaio al 10 febbraio. La finestra temporale per la presentazione delle domande è stata rideterminata dal Ministero dell’Istruzione. Flauto Magico, Lampada Magica e Tiglio aprono le porte alle famiglie dei bambini e delle bambine che vorranno andare a conoscere le scuole.

Gli open day si svolgeranno senza prenotazione nei seguenti modi:

Scuola dell’Infanzia Il Flauto Magico: 11 gennaio dalle 10 alle 12; 17 gennaio dalle 17.30 alle 19.30.

Scuola dell’Infanzia il Tiglio, orientamento outdoor education: 17 gennaio dalle 17.30 alle 19.30; 25 gennaio dalle 10 alle 12.

Scuola dell’Infanzia Lampada Magica ordinaria e sezione 0/6 anni Blu: 11 gennaio dalle 10 alle 12; 17 gennaio dalle 17.30 alle 19.30.

Per la sezione 0/6 si specifica che in questa fase è possibile accogliere iscrizioni solo per bambini da 3 a sei anni, in base alla disponibilità dei posti. Per i bambini in fascia nido le domande andranno presentate successivamente.

In alternativa è possibile contattare le scuole ai seguenti numeri: