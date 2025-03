Flaminia, spento il semaforo. Code e circolazione in tilt

SPOLETO Semaforo spento lungo la strada statale Flaminia tra Spoleto e Terni, traffico in tilt. Fortunatamente non si sono verificati incidenti, ma per ripristinare e regolare il traffico sono dovuti intervenire gli agenti della polizia. Il singolare episodio si è verificato lunedì nel tardo pomeriggio. Lungo la strada che unisce due delle maggiori città umbre sono in corso già da diverso tempo i lavori per la messa in sicurezza di più di un cavalcavia. In alcuni tratti il traffico è deviato su una sola corsia di marcia regolata su entrambi i sensi da un semaforo. Lunedì pomeriggio uno dei semafori posto in direzione Terni-Spoleto è risultato spento e l’unica corsia disponibile si è presto trasformata in un imbuto che ha paralizzato per diversi minuti il traffico. Uno degli automobilisti ha dato l’allarme alle forze dell’ordine che si sono portate in breve tempo in prossimità del semaforo spento. Gli agenti hanno controllato la strumentazione e, a quanto pare, l’impianto semaforico sarebbe stato privato della batteria per l’alimentazione elettrica. Fleximan è tornato a colpire, dopo aver danneggiato l’autovelox lungo la Foligno-Spoleto? Tra le ipotesi al vaglio degli agenti ci sarebbe anche quella che qualcuno abbia voluto manomettere volontariamente il semaforo che è stato comunque riacceso. Il traffico solo nella prima serata è tornato alla normalità. Lungo la Flaminia permangono i disagi degli automobilisti alle prese con più di un cantiere sul tratto Terni-Spoleto.