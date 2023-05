Flaminia, nuovo autovelox Tra Ponte Centesimo e lo svincolo della “75“

di Alessandro Orfei

Troppi incidenti lungo la Flaminia, così il Comune ha deciso di correre ai ripari decidendo per l’installazione di un autovelox fisso. L’apparecchio sarà sistemato al chilometro 157+500, tra Ponte Centesimo e lo svincolo con la SS 75. Una zona che si presenta come un lungo rettilineo, ma con una strada con una sola corsia per senso di marcia, dove l’eventuale sorpasso ad alta velocità potrebbe diventare davvero pericoloso, tant’è che negli anni non sono mancate tragedie proprio in questa zona. Ecco dunque la scelta dell’amministrazione comunale, che si è comunque mossa all’interno di criteri piuttosto rigidi come nelle zone segnalate a rischio e all’interno della viabilità nazionale.Il procedimento è alle battute finali ed entro due settimane l’apparecchio dovrebbe già essere funzionante. L’Anas ha dato il via libera a fronte del pagamento, da parte del Comune, delle spese afferenti l’istruttoria e il sopralluogo. Per quanto riguarda l’attività, all’inizio del mese di maggio il dirigente della Polizia municipale, Marco Baffa, ha approvato la procedura Mepa per la realizzazione.

Alla gara è pervenuta una sola offerta della società Eng System Srl, con un valore dell’offerta di 45.630 euro. Autovelox fissi sono già attivi a Spoleto, in prossimità dello svincolo, e a Valtopina. Proprio quest’ultimo era stato al centro della polemica, essendo impostato ovviamente sul limite di 70 chilometri orari, ritenuto però troppo basso a causa di una conformazione della strada come un rettilineo.